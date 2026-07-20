AVGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karakoç, yaptığı açıklamada dernek yönetimi olarak gerçekleştirilen istişareler sonucunda ATSO seçimlerinde Davut Çetin'in kırmızı listesine destek verme kararı aldıklarını açıkladı. Karakoç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli meslektaşlarımız, Antalya Van Genç İş Adamları Derneği olarak ATSO seçim sürecinde ziyaretimize gelerek bizleri onurlandıran değerli başkan adaylarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Adaylarımızın Antalya ekonomisi ve geleceği ile meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik fikirlerini ve projelerini dinledik, memnuniyet duyduk. Bizler de memleketimiz için çalışan insanlarız ve elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kendi içimizde yaptığımız görüşmeler ve istişareler neticesinde, dernek yönetimi olarak ortak kararımız doğrultusunda Sayın Davut Çetin Başkanımızın yanında olmaya ve bu sürece katkı sağlamaya karar verdik. Bu süreçte yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."

"HEDEFLERE ULAŞMANIN EN GÜÇLÜ ANAHTARI BİRLİK VE BERABERLİK "

ATSO Başkan Adayı Davut Çetin de AVGİAD'ın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çetin, "Antalya Van Genç İş Adamları Derneği Başkanımız Sayın Osman Karakoç'a, Antalya Ticaret ve Sanayi Odamızın seçim sürecinde ekiplerimize vermiş olduğu kıymetli destek ve katkılarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Gösterdiğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, ortak hedeflere ulaşmanın en güçlü anahtarıdır. Önümüzdeki seçim döneminde güçlü bir dayanışma sergileyerek, ortak akıl ve ortak hedeflerle yol yürümeyi sürdüreceğiz. Destekleri ve samimi iş birliği için Başkan Osman Karakoç'a ve AVGİAD yönetimine bir kez daha teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA