Antalya turizminin mihenk taşlarından biri olarak kabul edilen ve kentin ilk 5 yıldızlı konaklama tesisi unvanını taşıyan Talya Oteli, uzun bir aradan sonra yeniden faaliyete geçti. 2013 yılında yıkılarak aynı arazi üzerinde aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen simge tesis, 13 yıllık planlama ve yapım aşamasını tamamladı. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, 1 Temmuz itibarıyla kapılarını açan otel, Turizm İşletme Belgesi'ni de alarak yasal prosedürlerini bitirdi.

Türkiye'nin önde gelen gruplarından Koç Holding çatısı altında faaliyet gösteren tesisin yenilenme süreci için 100 milyon doların üzerinde bütçe ayrıldığı tahmin ediliyor. Güncel döviz kurlarıyla yaklaşık 5 milyar 200 milyon liraya tekabül eden bu devasa yatırım, bölgenin kent içi turizm altyapısına önemli bir katkı sunuyor. Yeni yapısıyla hizmet vermeye başlayan otelde 176 oda ve 356 yatak kapasitesi bulunuyor. Misafirlere ayrıca 2 restoran, 3 bar, 1 pastane, çeşitli seminer salonları, SPA, fitness merkezleri ile açık ve kapalı yüzme havuzları sunuluyor.

RESMİ SATIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tesisin kapıları açılmış olsa da, tam kapasiteli ticari faaliyetler için bir süre daha beklenecek. Yönetim planlamasına göre, otel ilk etapta sadece şirket tarafından belirlenen özel misafirleri ağırlayacak. Bu geçiş dönemi, tesisteki olası operasyonel eksikliklerin test edilip giderilmesi amacıyla kullanılacak. Genel müşteri kabulü ve resmi oda satışlarının ise 30 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanıyor.

609 NUMARALI ODANIN TARİHİ ÖNEMİ NEDİR?

Talya Oteli'nin Antalya tarihi açısından taşıdığı önem, sadece ilk 5 yıldızlı tesis olmasından kaynaklanmıyor. Koç Holding'in kurucusu merhum iş insanı Vehbi Koç, 25 Şubat 1996 tarihinde 95 yaşındayken bu otelde hayata veda etmişti. İş dünyasının duayen isminin vefat ettiği 609 numaralı oda, o tarihten otelin yıkıldığı 2013 yılına kadar manevi bir miras olarak korunmuş ve hiçbir müşteriye tahsis edilmemişti. Tesisin yeniden açılması, kent belleğindeki bu tarihi hatırayı da yeniden gündeme taşıdı.