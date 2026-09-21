Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, ağustos ayında atmosferdeki toplam su buharı miktarı metrekare başına 27,35 kilograma ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bu ölçüm, Temmuz 2024'te kaydedilen bir önceki zirveyi geride bıraktı.

Metrekare başına 0,04 kilogramlık bu artış bölgesel olarak küçük görünse de, küresel ölçekte hesaplandığında atmosferde 20 trilyon litre daha fazla su biriktiği anlamına geliyor. Mevcut su, yağmur veya bulut formunda değil, büyük oranda görünmez gaz halinde havada asılı bulunuyor.

SICAKLIK VE NEM DÖNGÜSÜ

Atmosferdeki nem oranının yükselmesinde artan küresel sıcaklıklar başrolü oynuyor. Fiziksel verilere göre, sıcaklıktaki her 1 derecelik artış, havanın yaklaşık yüzde 7 oranında daha fazla su buharı taşımasına olanak tanıyor. Okyanus ve deniz yüzeylerinin ısınmasıyla hızlanan buharlaşma, havaya sürekli olarak yeni nem pompalıyor. Su buharının kendisi de güçlü bir sera gazı olduğundan, atmosferde çoğalması küresel ısınmayı daha da hızlandıran bir döngü yaratıyor.

AŞIRI YAĞIŞLAR NEDEN ŞİDDETLENİYOR?

Atmosferde biriken rekor seviyedeki nem, dünya genelinde kesintisiz yağış olacağı anlamı taşımıyor. Aksine, bu durum yağış rejimini dengesizleştiriyor. Bazı coğrafyalarda kuraklık devam ederken, hava akımlarının uygun olduğu bölgelerde nem yüklü hava kütleleri çok daha hızlı yoğunlaşıyor. Bu ani yoğunlaşma, aynı miktardaki yağmurun çok daha kısa sürede yeryüzüne inmesine neden olarak şiddetli sağanak ve ani su baskınlarına zemin hazırlıyor. Ayrıca su buharı sıvı hale geçerken açığa çıkan devasa enerji, fırtına sistemlerini besleyerek hava olaylarının yıkıcılığını artırıyor.