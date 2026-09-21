BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, Fransa’dan dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

TÜRKİYE’YE DÖNECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Saraçoğlu, hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından yaptığı açıklamada, önceden planlanan bir iş seyahati nedeniyle Türkiye dışında bulunduğunu belirtmişti. Oyuncu, en kısa sürede ülkeye dönerek adli makamlarla iş birliği içerisinde ifade vereceğini açıklamıştı.

Türkiye’ye dönen Saraçoğlu, havalimanında ekipler tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA 24 KİŞİ HAKKINDA KARAR

Ünlü isimlere yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda daha önce 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın önceki aşamalarında gözaltına alınan şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanırken, Nilperi Şahinkaya ile Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Sefo ve Melis Sezen’in de bulunduğu 10 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Saraçoğlu hakkındaki gözaltı işlemi soruşturma kapsamında yürütülüyor; bu aşama hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunduğu anlamına gelmiyor.