ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji dünyasında hızla yayılan 'yapay zeka' kavramının isimlendirmesine yönelik yeni bir tartışma başlattı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada mevcut ifadenin yetersiz olduğunu belirten Trump, takipçilerine üç farklı alternatif sundu.

Trump'ın paylaşımına göre, kamuoyunun büyük bir kısmı yapay zeka tanımını yanlış ve eksik buluyor. Bu duruma çözüm olarak "Üstün Zeka" (Superior Intelligence), "Aşırı Zeka" (Extreme Intelligence) ve "Süper Zeka" (Supreme Intelligence) kavramlarını öne süren ABD Başkanı, hangisinin benimsenmesi gerektiğine karar vermek amacıyla bir anket düzenledi.

TEKNOLOJİ LİDERLERİ YAVAŞLAMA İSTİYOR

İsim tartışmasının arka planında, ABD'de son günlerde artan regülasyon çağrıları bulunuyor. Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ve Tesla ile SpaceX'in CEO'su Elon Musk gibi sektörün önde gelen isimleri, teknolojinin tehlikeli bir boyuta ulaşmasını engellemek amacıyla geliştirme süreçlerinin yavaşlatılmasını talep etmişti.

YENİ YÖNETİMİN ODAĞINDA İNOVASYON VAR

Teknoloji devlerinin endişelerine karşın Trump yönetimi, kısıtlayıcı düzenlemeler yerine inovasyonu hızlandıran bir strateji izliyor. Yapay zekanın kontrolden çıkacağı yönündeki iddiaları "hastalıklı bir komplo" olarak nitelendiren Trump, sektördeki ilerleyişin yavaşlatılmasının küresel rekabette doğrudan Çin'e avantaj sağlayacağını savunuyor.