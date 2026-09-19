ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesindeki Patchogue Nehri ve Körfezi'nde, atık suların denizdeki hareketini izlemek amacıyla özel bir saha çalışması gerçekleştirildi.

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Mart 2024 tarihleri arasında yürütülen araştırmada, suyun akış yönünü haritalandırmak için çevreye zararsız floresan bir boya kullanıldı.

New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı (DEC) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ortaklığında yürütülen projede, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) onaylı Rhodamine WT adlı izleyici boya tercih edildi. Yetkililerin açıklamasına göre, 25 Mart'ta Patchogue Köyü Atıksu Arıtma Tesisi'nden 12,4 saat boyunca düşük konsantrasyonla salınan boya, nehir ve körfezin bir bölümünü geçici olarak kırmızı ve pembeye dönüştürdü.

NEDEN BÖYLE BİR YÖNTEM TERCİH EDİLDİ?

Çalışmanın temel hedefinin atık suyun temizliğini ölçmek değil, deşarj sonrası izlediği rotayı ve akıntı hızını tespit etmek olduğu bildirildi. Boyanın sudaki yoğunluğu, bölgeye kurulan izleme istasyonları ve anlık ölçüm ekipmanlarıyla adım adım takip edildi.

DENİZ ÜRÜNLERİ İÇİN GÜVENLİK SINIRI NASIL BELİRLENİYOR?

İstiridye ve midye gibi kabuklu deniz ürünleri, suyu filtreleyerek beslendikleri için olası kirleticileri hızla bünyelerinde biriktiriyor. Sahadan elde edilen bu somut akıntı verileri, olası bir tesis arızası veya atık sızıntısı durumunda kirliliğin tam olarak hangi koordinatlara, ne kadar sürede ulaşacağını gösteriyor. Böylece avcılığın yasaklanacağı güvenlik sınırları, bilgisayar simülasyonları yerine doğrudan gerçek gelgit mekanizmalarına dayandırılarak netleştiriliyor.

Öte yandan, geçmişte yapılan incelemeler Patchogue Körfezi'ndeki dışkısal kirlenmenin ana nedeninin arıtma tesisi değil, yağmur suları ile sulak alan drenajları olduğunu ortaya koymuştu.