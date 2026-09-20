Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir kadın, evinde eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından sokağa çıkan şüphelinin çevreye ateş açması sonucu 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı 60. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Harun K. ile eşi Merve K. arasında evde henüz kesin olarak belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun K.’nın evde bulunan pompalı tüfekle eşine ateş ettiği belirtildi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Merve K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadının cenazesi, polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın nedeni ve öncesinde yaşananlara ilişkin ayrıntıların yürütülen soruşturmayla netlik kazanması bekleniyor.

SOKAKTA 3’Ü ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Şüphelinin olayın ardından elindeki tüfekle evden çıkarak sokakta ateş açtığı belirtildi. Açılan ateş sonucu 53 yaşındaki bir kadın ile 9 ve 12 yaşlarındaki üç çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırının ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinden ayrılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda Harun K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bu tür olaylarda soruşturma kapsamında olay yeri incelemesi yapılırken silah, boş kovanlar ve diğer deliller kriminal incelemeye alınabiliyor; görgü tanıklarının ifadeleri ile çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtları da dosyaya dahil edilebiliyor. Hayatını kaybeden kişinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemesi yapılırken, şüphelinin ceza sorumluluğuna ilişkin değerlendirme ise savcılık soruşturması ve devamında açılması halinde yargılama sürecinde gerçekleştiriliyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE KORUYUCU TEDBİRLER

Türkiye’de aile içi ve kadına yönelik şiddet vakalarında kolluk, savcılık, mahkemeler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki birimler farklı aşamalarda görev yapıyor. Şiddet tehdidi veya riski bulunan kişiler 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kolluk birimlerine ulaşabiliyor. Kadın Destek Uygulaması (KADES) da acil durumlarda ihbarın güvenlik birimlerine iletilmesi amacıyla kullanılan kanallardan biri. Ayrıca 6284 sayılı Kanun kapsamında şartların oluşması halinde uzaklaştırma, yaklaşmama ve geçici koruma gibi koruyucu ve önleyici tedbirler uygulanabiliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2026 yılında açıklanan verilerde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele için oluşturulan özel birimlerin faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilmişti. Yetkililer, şiddet riski bulunan durumlarda olayın ağırlaşması beklenmeden kolluk kuvvetlerine veya ilgili kurumlara başvurulmasının önemine öne çıkıyor.

ŞAHİNBEY GAZİANTEP’İN EN YOĞUN İLÇELERİNDEN

Olayın meydana geldiği Şahinbey, Gaziantep’in merkez ilçelerinden biri ve yoğun yerleşim alanlarına sahip. Konutların ve mahalle yaşamının yoğun olduğu bölgelerde ateşli silahla gerçekleştirilen saldırılar yalnızca doğrudan hedef alınan kişileri değil, çevrede bulunan vatandaşları da ciddi biçimde tehlikeye sokabiliyor. 60. Yıl Mahallesi’ndeki olayda da evde başlayan silahlı saldırının sokağa taşınmasıyla üç çocuk ve bir kadın yaralandı. Olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan adli soruşturma sürüyor.