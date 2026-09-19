Bolivya'da And Dağları ile Amazon havzasının kesişim noktasında yer alan Yungas bulut ormanlarında yeni bir kedi türü kayıt altına alındı. Yayımlanan bulgulara göre, bilimsel adı 'Leopardus tilcayo' olarak belirlenen bu benekli kedi, boyut olarak standart evcil kedilerden bile daha küçük bir yapıya sahip.

Araştırmalar, bu yeni türün evrimsel geçmişine dair önemli veriler sunuyor. Söz konusu kedinin, diğer kaplan kedisi soylarından yaklaşık 1,4 milyon yıl önce ayrıldığı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek rakımlı ve yoğun sisli coğrafyası, türün bugüne kadar izole kalarak gelişimini sürdürmesine olanak tanıdı.

VAHŞİ DOĞADA KAÇ ADET KALDI?

Leopar desenli postuyla öne çıkan Leopardus tilcayo'nun mevcut popülasyonu hakkında henüz net bir veri bulunmuyor. Aktarılan raporlara göre, vahşi doğada bu türden tam olarak kaç bireyin yaşamını sürdürdüğü belirsizliğini koruyor. Türün korunma statüsünün netleşmesi için bölgedeki ekolojik izleme faaliyetlerinin devam edeceği belirtiliyor.