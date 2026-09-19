Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarındaki elektrik tüketimi Ağustos 2026 döneminde 97 bin 469 MWh seviyesine ulaştı. Bu dönemde ülke çapında toplam 3 milyon 527 bin 70 şarj işlemi gerçekleştirilirken, işlem başına düşen ortalama elektrik tüketimi 27,63 kWh olarak kaydedildi. Şarj ağlarındaki toplam hizmet süresi ise 3 milyon 650 bin 668 saati buldu.

EN YOĞUN SAATLER VE GÜNLER

Saatlik tüketim verileri incelendiğinde, istasyonlardaki en yüksek yoğunluğun akşamüstü saatlerinde yaşandığı belirlendi. En fazla elektrik tüketimi 6 bin 496 MWh ile 16.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşti. Bu periyodu 6 bin 487 MWh ile 17.00-18.00 ve 6 bin 435 MWh ile 18.00-19.00 saatleri takip etti. Böylece 16.00-19.00 saatleri arasında toplam 19 bin 419 MWh elektrik kullanıldı. Günün en sakin zaman dilimi ise sadece 922 MWh tüketimin yapıldığı 04.00-05.00 saatleri arası oldu.

Günlük bazda bakıldığında ise hafta sonu kullanımlarının belirgin şekilde arttığı görüldü. Ağustos ayında cumartesi günleri 17 bin 535 MWh, pazar günleri ise 17 bin 280 MWh elektrik harcandı. Hafta içi en yüksek rakam 14 bin 995 MWh ile pazartesi günü kaydedilirken, en düşük tüketim 11 bin 64 MWh ile salı günü ölçüldü.

HIZLI ŞARJ VE YEŞİL ENERJİ ORANI

Ülke genelindeki altyapı yatırımları kapsamında güncel şarj noktası sayısı 48 bin 649'a yükseldi. Söz konusu noktaların 21 bin 116'sı DC (hızlı) şarj, 27 bin 533'ü ise AC (yavaş) şarj ünitelerinden oluşuyor. Ağustos ayındaki toplam tüketimin yüzde 62,20'sine denk gelen 60 bin 621 MWh'lik bölümü, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından beslenen YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında gerçekleşti.

ŞARJ İSTASYONLARINDA BEKLEMEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

İstatistiklerin ortaya koyduğu 16.00-19.00 saatleri arasındaki yoğunluk, kullanıcılar için istasyonlarda bekleme sürelerinin uzayabileceğine işaret ediyor. Elektrikli araç sahiplerinin şarj işlemlerini gece geç veya sabah erken saatlere planlaması zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca sürücüler, EPDK'nın geliştirdiği Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden istasyonların anlık müsaitlik durumlarını, şarj tiplerini, güçlerini ve fiyat bilgilerini kontrol ederek seyahat rotalarını daha verimli şekilde oluşturabiliyor.