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Çiftin ölüm nedenine ilişkin inceleme sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından S.Y. ile İ.B.’nin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede çiftin yaklaşık bir ay önce Çiftehavuzlar Mahallesi’ndeki eve taşındığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Adrese ulaşan ekipler, itfaiyenin yardımıyla evin kapısını açarak içeri girdi. S.Y. ile İ.B.’yi evde hareketsiz halde bulan ekipler, sağlık görevlilerine haber verdi.

S.Y. (80) ile İ.B.’den (81) bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine çiftin yaşadığı adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BURSA’nın Osmangazi ilçesinde bir süredir kendilerinden haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, saat 12.00 sıralarında Çiftehavuzlar Mahallesi Meşeli Sokak’ta meydana geldi.

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