Türkiye genelinde 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçiş işleminin ardından, bazı televizyon kullanıcılarının kanal erişim sıkıntısı devam ediyor. Sabah'ın aktardığına göre, Samsung markasına ait bazı televizyon modellerinde Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunmaması nedeniyle izleyiciler yeni frekanslara otomatik olarak geçiş yapamadı.

Frekans değişiminin üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen, gerekli donanım standardını taşımayan cihazlardaki yayın sorunu tam olarak giderilemedi. Tüketiciler, eksik özellik sebebiyle güncel yayın listelerine ulaşmakta zorluk yaşıyor.

ÇÖZÜM SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Üretici firma tarafından internet sitesi üzerinden yapılan teknik bilgilendirmelerin, otomatik güncelleme altyapısı olmayan cihazlardaki temel sorunu çözmediği ifade edildi. Tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi ve standart dışı ürün satışının önüne geçilmesi için ilgili denetleyici kurumların yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

TKGS NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), uydu alıcıları ve dahili uydu alıcılı televizyonların frekans değişikliklerini kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan arka planda otomatik olarak güncellemesini sağlayan bir standarttır. Bu sistemin bulunmadığı cihazlarda, ulusal frekans değişiklikleri yaşandığında kullanıcıların tüm kanal listelerini manuel olarak yeniden taratması ve sıralaması gerekiyor.