Antalya'nın Serik ilçesinde, Belek Turizm Yolu üzerindeki kavşakta yolcu otobüsü ile motosikletin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Üst geçit altındaki noktada meydana gelen olay, bölgedeki trafiği kısa süreliğine etkiledi.

Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, H.K. yönetimindeki 07 CAS 016 plakalı yolcu otobüsü ile İ.M.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü İ.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜYE VATANDAŞ DESTEĞİ

Sağlık görevlileri beklenirken olay yerindeki bir vatandaş, yaralı sürücünün başının altına havlu koyarak ilk sivil müdahalede bulundu. Aynı kişi, İ.M.'nin bilincini açık tutmak ve moral vermek amacıyla yaralının oğlunu telefonla arayarak iletişim kurmalarını sağladı. Acil durumlarda profesyonel ekipler gelene kadar yapılan bu tür sakinleştirici destekler, kazazedelerin kaza anındaki paniği daha rahat atlatmasında önemli bir yer tutuyor.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk kontrolleri tamamladıktan sonra yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın kesin nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.