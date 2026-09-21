Türkiye genelinde milyonlarca kişinin yaşadığı apartman ve sitelerde, kapı önüne bırakılan eşyalar hukuki anlaşmazlıklara zemin hazırlıyor. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, sahanlıklara bırakılan ayakkabı, ayakkabılık, bisiklet veya koliler, mevzuat çerçevesinde ortak alanın işgali olarak değerlendiriliyor.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca; bina koridorları, merdivenler ve genel giriş kapıları ortak kullanım alanı statüsünde bulunuyor. Daire kapısına sıfır mesafede dahi olsa, bu alanlar kişisel mülk sayılmıyor ve eşya konularak hak iddia edilmesi yasal bir dayanak taşımıyor.

KAPI ÖNÜ KİŞİSEL ALAN SAYILMIYOR

Mevzuatta doğrudan ayakkabı bırakılmasını yasaklayan spesifik bir ifade bulunmasa da, kullanımın sürekliliği ve şekli belirleyici oluyor. Eve girerken kısa süreliğine çıkarılan bir ayakkabı ile koridora sabitlenen ayakkabılıklar veya yığılan koliler aynı kategoride ele alınmıyor. Geçişi daraltan uygulamalar, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. maddesindeki dürüstlük ve komşuları rahatsız etmeme yükümlülüğüne aykırı bulunuyor.

ŞİKAYET DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Kötü koku yayılması, temizliğin aksaması veya robot süpürgelerin geçişinin engellenmesi gibi durumlarda, tek bir komşunun sulh hukuk mahkemesine başvurması yeterli oluyor. Bu başvuru sonucunda alanın tahliyesi ve müdahalenin önlenmesi kararı alınabiliyor. Ayrıca, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 35. maddesi gereğince kat koridorları acil kaçış yolu kabul edildiğinden, bu alanlara eşya bırakılması güvenlik ihlali sayılıyor.

Anlaşmazlıkların çözümünde binaların tescilli yönetim planları da kritik rol oynuyor. Yönetim planında ortak alanlara eşya konulamayacağına dair bir madde bulunması halinde, bu kural tüm apartman sakinleri için bağlayıcı nitelik taşıyor.