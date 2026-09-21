İçişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan ancak sahte evrak kullanan veya güvenlik riski oluşturan yabancılara yönelik yaptırımları duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, usulsüz işlemler ve sahte ekspertiz raporları tespiti üzerine toplam 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı.

Yürütülen denetimler sonucunda, 1.150 yatırımcının uygunluk belgesi geçersiz sayıldı. Bu kişiler ve aile fertleriyle birlikte toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlığı düşürüldü. Ayrıca, vatandaşlık hakkı elde ettikten sonra milli güvenlik ve kamu düzeni açısından sakıncalı bulunan 263 yatırımcı ile ailelerinden oluşan 743 kişinin statüsü geri alındı.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYONDA NELER TESPİT EDİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Eylül 2026 tarihinde yürütülen soruşturmada, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüzlük yapan 1.070 kişi belirlendi. Bu grupta 263 yatırımcı ve 807 aile ferdi yer alırken, 1.015 kişinin karar tarihinde, 55 çocuğun ise daha sonra vatandaşlık kazandığı anlaşıldı. Süreci devam eden 11 kişiden 3'ü reddedildi, 1'i geri alındı ve 7'sinin başvuru yapmadığı saptandı. Öte yandan, 11 Şubat 2026'dan bu yana yatırım belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve ailesi dahil 1.393 kişinin vatandaşlığı da sonlandırılırken, 7 kişi güvenlik gerekçesiyle statüsünü kaybetti.

YATIRIMLA VATANDAŞLIK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında yürütülen süreçte, yabancıların yatırım uygunluk belgesi alması tek başına yeterli olmuyor. Belge onayının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından detaylı güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması yapılıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, tespit edilen belge sahteciliklerinde kurum personelinin bir ihmali bulunmadığını, adli makamlara intikal eden sürecin başvuru öncesi usulsüzlükleri kapsadığını bildirdi.