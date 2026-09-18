Yapay zeka teknolojileri geliştiren Anthropic, çalışmalarını bilgisayar ortamının dışına taşıyarak fiziksel biyoloji deneylerine başladı. Şirket tarafından kurulan yeni tesiste, hücre, protein ve DNA gibi gerçek biyolojik numuneler üzerinde testler gerçekleştiriliyor.

Reuters'a konuşan Anthropic Yaşam Bilimleri Başkanı Eric Kauderer-Abrams, biyolojik araştırmalarda son sözü hala gerçek laboratuvar deneylerinin söylediğini ve bu durumun bir süre daha değişmesinin beklenmediğini aktardı. Kauderer-Abrams, elde edilen dijital sonuçların gerçek deneylerle sınanması amacıyla çalışmaların bir kısmının şirket bünyesinde, bir kısmının ise dış ortaklarla yürütüldüğünü bildirdi.

HEDEF NADİR HASTALIKLAR VE OTOMASYON

Şirket, geliştirdiği Claude adlı yapay zeka modelinin robotik laboratuvar sistemlerine talimat vererek deneyleri minimum insan müdahalesiyle yapmasını hedefliyor. Anthropic yetkililerine göre teknoloji henüz başlangıç aşamasında bulunuyor ve güvenlik gerekçesiyle uzman denetimi sürecin vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor. Uzun vadeli planlar arasında, büyük ilaç şirketlerinin ticari olarak cazip bulmadığı nadir ve tedavisi zor hastalıklara yönelik klinik öncesi araştırmalar yer alıyor.

YAPAY ZEKA VE BİYOLOJİ ENTEGRASYONU NEDEN ÖNEMLİ?

Yapay zeka modelleri son yıllarda molekül modelleme ve protein yapısı tahmin etme konularında büyük ilerleme kaydetse de, bu dijital tahminlerin fiziksel dünyada doğrulanması ilaç geliştirme sürecinin en yavaş aşamasını oluşturuyor. Anthropic'in kendi fiziksel laboratuvarını kurması, yapay zekanın sadece teorik moleküller tasarlamakla kalmayıp, bu tasarımların gerçek hücreler üzerindeki etkilerini doğrudan test ederek doğrulama sürecini hızlandırma stratejisini yansıtıyor.

Şirket, insan üzerinde klinik deneyler yürütmeyi planlamadığını ve sektörün eksik kaldığı araştırma ihtiyaçlarına yoğunlaşacağını duyurdu. Daha önce Coefficient Bio şirketini satın alan ve Novartis CEO'su Vas Narasimhan'ı yönetim kuruluna katan Anthropic, halihazırda Genentech, Bristol Myers Squibb ve Novo Nordisk gibi üreticilere de yapay zeka hizmetleri sağlıyor.