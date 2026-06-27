Sürücülerin uzun süredir beklediği trafik kanunu uygulama yönetmeliği güncellendi. Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, yeni düzenlemeyle birlikte araç içi ekranlar, hoparlörler ve ön cama monte edilen telefon tutucularla ilgili ceza tartışmaları sona erdi.

Özellikle navigasyon kullanımı amacıyla sürücülerin sıkça tercih ettiği ön cam telefon tutucuları, geçmişte trafik denetimlerinde ceza sebebi olabiliyordu. Yeni yönetmelik bu belirsizliği ortadan kaldırarak söz konusu aparatların kullanımını tamamen yasal bir zemine taşıdı.

EKRAN VE HOPARLÖR CEZALARI KALKTI MI?

Araç içerisine sonradan eklenen veya fabrika çıkışı harici takılan multimedya ekranları ile ses sistemleri de yeni düzenlemenin kapsamında yer alıyor. Yapılan değişiklikle, bu donanımlara yönelik uygulanan trafik cezaları yürürlükten kaldırıldı. Sürücüler artık standartlara uygun ekran ve hoparlör eklentileri nedeniyle idari yaptırımla karşılaşmayacak.

KARAR SÜRÜCÜLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu karar, özellikle günün büyük bölümünü trafikte geçiren ticari araç sürücüleri ve navigasyon uygulamalarına bağımlı seyahat edenler için pratik bir çözüm sunuyor. Sürüş güvenliğini tehlikeye atmayacak ve görüş alanını kapatmayacak şekilde konumlandırılan telefon tutucuları, bundan böyle trafik polislerinin rutin denetimlerinde bir ihlal unsuru sayılmayacak.