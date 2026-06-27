Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 26 Haziran 2026 tarihinde sahte kimlikle arsa satışı yapmaya çalışan iki kişi suçüstü yakalandı. Yeşilbayır Mahallesi'ndeki bir arsanın devri için Döşemealtı İlçe Tapu Müdürlüğü'ne giden şüpheliler, tapu memurlarının evraklardaki tutarsızlığı fark etmesi üzerine emniyet güçlerine teslim edildi.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlem saatinde müdürlük binasında pusu kurarak önlem aldı. Alıcı ve sözde satıcıların içeri girmesiyle birlikte müdahale eden polis, şüphelilerin kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan üst araması ve inceleme sonucunda, kendisini arsa sahibi M.E.Ö. olarak tanıtan şahsın gerçekte Y.D. olduğu tespit edildi.

6 MİLYON LİRAYA BLOKE KONULDU

Emniyet yetkililerinin bildirdiğine göre, sahte evrak düzenleyerek tapu devri yapmaya çalışan Y.D. ile satış sürecine aracılık ettiği öne sürülen H.G. gözaltına alındı. Arsayı satın almak üzere olan mağdurlar Z.K. ve A.K.'nin, dolandırıcıların yönlendirdiği banka hesabına gönderdiği 6 milyon lira ise polis ekiplerinin hızlı girişimiyle anında bloke edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

TAPU İŞLEMLERİNDE GÜVENLİK NASIL SAĞLANIYOR?

Gayrimenkul satışlarında sahte kimlik kullanımını engellemek amacıyla tapu müdürlüklerinde belge inceleme süreçleri titizlikle yürütülüyor. Uzmanlar, mülk sahiplerinin e-Devlet üzerinden 'Tapu Telefon Bilgileri Beyanı' sistemini aktif hale getirmelerinin önemini vurguluyor. Bu işlem sayesinde, kişinin adına kayıtlı taşınmazlarla ilgili herhangi bir resmi işlem başlatıldığında mülk sahibine anında SMS ile bildirim yapılarak olası dolandırıcılık vakalarının önüne geçilebiliyor.