Fethiye'nin tarihi Kayaköy bölgesinde faaliyet gösteren Kassandra Heritage, uluslararası turizm otoriteleri tarafından Türkiye'nin en prestijli 5 oteli arasında gösterildi.

Yaklaşık bir yıl önce hizmet vermeye başlayan tesis, özenle restore edilmiş 7 özgün taş villadan oluşuyor. Turizm otoritelerinin aktardığına göre, butik işletme kısa sürede küresel çapta dikkat çekerek önemli bir başarıya imza attı. Tesisin sunduğu yüksek mahremiyet ve tamamen kişiselleştirilmiş konaklama deneyimi, bu seçilimde belirleyici rol oynadı.

SESSİZ LÜKS KONSEPTİ NEDİR?

Son yıllarda küresel turizm trendlerine yön veren 'sessiz lüks' (quiet luxury) akımı, kalabalık tatil merkezleri yerine, misafirlere tarihi doku içinde özel ve izole bir alan sunmayı hedefliyor. Türkiye'de yükselen miras otelciliği akımının temsilcilerinden olan işletme, Kayaköy'ün binlerce yıllık geçmişini koruyarak 'yaşayan miras' yaklaşımını uyguluyor.

Butik ölçekli bir tesisin açılışının üzerinden henüz bir yıl geçmişken uluslararası bir seçkide yer alması, hizmet kalitesinin küresel standartlara ulaştığını kanıtlıyor. Elde edilen bu küresel tescil, Fethiye ve Kayaköy'ün yüksek gelir grubuna hitap eden nitelikli seyahat rotaları arasındaki konumunu daha da güçlendiriyor.