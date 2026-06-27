Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı Bakanlık açıklamasına göre, Türkiye genelinde sanayi, ticari bina ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler için EKA Destek Programı hayata geçiriliyor. Karbon emisyonunu ve enerji yoğunluğunu azaltan işletmelere, başvuru yaptıkları yılki enerji faturası giderlerinin yüzde 30'u oranında nakdi hibe sağlanacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2026 yılı hedefleri doğrultusunda, programda karbon emisyon yoğunluğu kriterine öncelik verilecek. Başvurular sonucunda sanayi sektöründen ilk 10, ticari ve hizmet sektöründen ilk 10 olmak üzere toplam 20 işletme bu hibeden faydalanmaya hak kazanacak.

DESTEK ÜST LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

EKA Destek Programı kapsamında 2026 yılı için belirlenen hibe üst limiti 18 milyon 61 bin 775 lira olarak açıklandı. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenerek işletmelere sunulacak. Firmalar başvurularını, e-Devlet altyapısıyla entegre biçimde çalışan Enerji Verimliliği Destek Yönetim Sistemi (EVDES) üzerinden dijital ortamda yapabilecek. Teknik inceleme ve doğrulama süreçlerini başarıyla geçen kurumlar, bütçe imkanları dahilinde destek ödemelerini alacak.

İŞLETMELER İÇİN ÇİFTE DESTEK FIRSATI NASIL İŞLEYECEK?

Programın devreye girmesiyle birlikte firmalar, enerji verimliliği süreçlerinde iki farklı aşamada devlet desteği alma imkanına kavuşuyor. Halihazırda yürürlükte olan Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı sayesinde yatırım aşamasında 27 milyon 92 bin 663 liraya varan, yüzde 30 oranında hibe veriliyor. Yeni başlayan EKA programı ise yatırım sonrası elde edilen performans sonuçlarını doğrudan ödüllendirerek, işletmelerin üretim maliyetlerini düşürmeyi ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.