Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Çin'in Shenzhen-Zhongshan Link projesi güzergahındaki Batı Yapay Adası'nda, konaklama sektöründe yeni bir dönem başlatacak fütüristik bir otel inşa ediliyor. Tamamen yapay zeka ve robotlar tarafından işletilecek olan tesisin, 2026 yılının son çeyreğinde ilk saha testleri için ziyaretçilere açılması planlanıyor.

Geçmişteki robotik otel denemelerinden farklı olarak bu tesiste insan personel kesinlikle yer almayacak. Resepsiyon, bagaj taşıma, oda servisi ve temizlik gibi tüm temel hizmetler, kendi alanlarında özelleştirilmiş otonom sistemler tarafından yürütülecek.

ROBOTLAR BULUT AĞIYLA HABERLEŞECEK

Yeni projeyi dünyadaki diğer örneklerinden ayıran en belirgin teknolojik altyapı, oteldeki tüm donanımların kapalı devre bir yapay zeka bulut ağına entegre edilmesi. Bu sistem sayesinde karşılama, lojistik, mutfak servisi ve endüstriyel hijyen robotları anlık veri paylaşarak birbiriyle tam koordinasyon içinde çalışabilecek. Toplam 44 lüks odadan oluşacak tesiste ayrıca akıllı restoran, yapay zeka destekli spor salonu ve sosyal donatı alanları bulunacak.

OTONOM TURİZM MODELİ YAYGINLAŞACAK MI?

Çin hükümeti, otelin inşa edildiği Batı Yapay Adası'nı sıradan bir geçiş noktası yerine otonom araçlar ve yapay zeka odaklı fütüristik bir turizm cazibe merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Tesisin 2027 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanırken, bu 44 odalık insansız hizmet modelinin başarılı olması durumunda sistemin adadaki diğer restoranlara, alışveriş merkezlerine ve büyük konaklama tesislerine de genişletilmesi öngörülüyor.