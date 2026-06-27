Adana'da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte, kentin geleneksel tatlısı bici biciye olan ilgi artış gösterdi. Kebap kültürüyle tanınan kentin mutfağında yaz aylarının vazgeçilmezi konumunda bulunan bu asırlık lezzet, sokak tezgahlarından tatlıcılara kadar geniş bir yelpazede tüketiciyle buluşuyor. Özellikle öğle ve ikindi saatlerinde artan sıcaklıklara karşı vatandaşlar, serinlemek amacıyla bu hafif tatlıyı tercih ediyor.

BİCİ BİCİ NASIL HAZIRLANIYOR?

Bici bicinin temel malzemesini mısır veya buğday nişastasından elde edilen pelte oluşturuyor. Küp şeklinde doğranan bu peltenin üzerine yoğun miktarda rendelenmiş buz ilave ediliyor. Yerel gastronomi kaynaklarının aktardığına göre, hazırlanan karışım gül şerbeti ve pudra şekeri ile tatlandırılarak servis aşamasına getiriliyor. İsteğe bağlı olarak tarçın ve çeşitli aromalar da eklenebiliyor. İçeriğindeki yüksek su ve buz oranı vücut ısısını dengelerken, pudra şekeri gün içinde kaybedilen enerjinin hızla geri kazanılmasını sağlıyor.

EVDE BİCİ BİCİ YAPIMI MÜMKÜN MÜ?

Geleneksel tatlı ustaları ve aile işletmeleri tarafından nesilden nesile aktarılan bu reçete, ev mutfaklarında da pratik şekilde uygulanabiliyor. Nişasta, su, gül şerbeti, pudra şekeri ve bol buz temin eden vatandaşlar, ağır hamurlu tatlılara alternatif olarak ev ortamında kendi bici bicilerini hazırlayabiliyor. Soğuk servis edilen bu lezzet, yaz sofralarının en hafif alternatifleri arasında gösteriliyor.

Adana'nın yüzyıllık gastronomi mirası olarak kabul edilen bici bici, sadece bir tatlı olmanın ötesine geçerek kentin sıcak yaz kültürünün değişmez bir sembolü statüsünü koruyor.