Başarılı kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, bu kez yeni ilişkisiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasına girdi.

Ünlü sunucu ve mankenin, kendisinden 15 yaş küçük olduğu belirtilen Mertcan Tunca ile birlikte olduğu iddiası, Çeşme’de ortaya çıkan görüntülerle gündeme taşındı.

47 yaşındaki Çağla Şıkel’in yeni sevgilisiyle tatilde görüntülenmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

ÇEŞME TATİLİNDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Çağla Şıkel’in oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Çeşme’de tatil yaptığı öğrenildi.

Tatilde ünlü isimle birlikte görüntülenen Mertcan Tunca (32), magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

İkilinin plajda birlikte vakit geçirdiği anlar objektiflere yansırken, samimi görüntüler dikkat çekti.

DENİZDE MOTOSURF KEYFİ

Görüntülerde Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca’nın önce denizde motosurf yaptığı görüldü.

Daha sonra şezlonglarına geçerek güneşlenen çiftin keyifli halleri magazin sayfalarında geniş yer buldu.

İkilinin tatil boyunca oldukça rahat ve neşeli tavırlar sergilediği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çağla Şıkel’in yeni ilişkisi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Birçok kullanıcı yaş farkı ve çiftin uyumu hakkında yorum yaparken, görüntüler magazin hesaplarında yoğun ilgi gördü.

Ünlü isimden ilişki iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖZEL HAYATIYLA DA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

2015 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile yollarını ayıran Çağla Şıkel’in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.

Sunuculuk ve modellik kariyerini sürdüren ünlü isim, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.