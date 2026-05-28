Dünyaca ünlü rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West, İstanbul’da vereceği dev konser öncesi Türkiye’ye geldi. Grammy ödüllü sanatçının, 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahne alacağı açıklandı.

Sanatçıyı İstanbul’a gelişinde Erdem Karahan karşıladı. West’in konser öncesi İstanbul programına ilişkin ise henüz resmi bir detay paylaşılmadı.

Kanye West’in tarihi ve turistik noktalara ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak edilirken, organizasyon öncesinde kent genelinde yoğun hareketlilik yaşanmaya başladı.

120 BİN KİŞİLİK DEV ORGANİZASYON BEKLENİYOR

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda düzenlenecek konserin yaklaşık 120 bin kişinin katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor. Organizatörler, etkinliğin Türkiye’de son yılların en büyük konser organizasyonlarından biri olacağını ifade ediyor.

Konser öncesinde özellikle otel rezervasyonları, ulaşım planlamaları ve etkinlik alanındaki hazırlıkların hız kazandığı öğrenildi.

Organizasyona sanat, spor, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katılması beklenirken, başta A Milli Futbol Takımı oyuncuları olmak üzere yaklaşık 200 ünlü ismin konseri takip edeceği öne sürüldü.

İSTANBUL’DA “KÜRESEL FESTİVAL” HAREKETLİLİĞİ

Kanye West konserine yönelik uluslararası ilginin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Organizasyon nedeniyle İstanbul’un konser haftasında adeta küresel bir festival atmosferine sahne olacağı ifade edildi.

Başta Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin İstanbul’a gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Turizm sektörü temsilcileri, konserin şehir ekonomisine de önemli katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor. Özellikle oteller, restoranlar, ulaşım ağları ve eğlence merkezlerinde yoğunluk yaşanacağı belirtiliyor.