Yaz aylarının gelmesiyle birlikte deniz ve havuzlarda yaşanan boğulma vakaları artış gösteriyor. Acil İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü ve İlk Yardım Eğitmeni Halit Özdemir, serinlemek amacıyla suya giren tatilcileri uyararak, boğulma anında ve sonrasında yapılması gereken hayati kuralları paylaştı. Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, tecrübesizliğe güvenmek ve kulaktan dolma ilk yardım bilgileri trajik sonuçlara yol açabiliyor.

Kalabalık plajlarda boğulma vakalarının gözden kaçma riskinin yüksek olduğunu belirten Özdemir, ileri seviye yüzme bilmenin tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Uzmana göre, ani kramplar, kan şekeri düşüşleri veya anlık panik halleri en tecrübeli yüzücüleri bile tehlikeye atabiliyor. Ayrıca göl ve baraj gibi tatlı su alanlarının yüksek risk taşıdığı, yüksekten atlamanın ise felç gibi ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

BOĞULMA SESSİZ BİR SÜREÇTİR

Toplumdaki yaygın inanışın aksine, boğulan kişilerin filmlerdeki gibi çırpınıp bağırmadığını belirten Özdemir, bu sürecin genellikle sessiz ilerlediğini bildirdi. Nefes alma çabası içindeki kişinin çığlık atamayacağını ve suda batıp çıkma hareketleri yapacağını açıklayan uzman, kalabalık ortamlarda bu durumun fark edilemeyebileceğine dikkat çekti. Akıntıya kapılanların ise kıyıya doğru değil, akıntının dışına çıkmak amacıyla kıyıya paralel yüzmeleri gerektiği hatırlatıldı.

SUDAKİ KAZAZEDEYE NASIL YAKLAŞILMALI?

Suda çırpınan birine yardım ederken yapılan en büyük hatalardan biri, kişinin yanına hazırlıksız gitmektir. Özdemir'in uyarılarına göre, panik halindeki kazazede kurtarıcıyı da suya çekebilir. Bu nedenle öncelikle can simidi veya ip gibi tutunulacak bir nesne fırlatılması öneriliyor. Suya girilmesi zorunluysa, kazazedeye arkadan yaklaşılması ve gerekirse yorulmasının beklenmesi hayati önem taşıyor.

İLK YARDIMDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Sudan çıkarılan kişiye uygulanacak ilk müdahale yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi belirliyor. Özdemir, hastayı ters çevirip su çıkartmaya çalışmanın veya sırta vurmanın kesinlikle yanlış olduğunu açıkladı. Ölüm sebebinin su yutmak değil oksijensizlik olduğunu vurgulayan uzman, beyin ölümünün 4-6 dakika içinde başladığını hatırlattı. 112 ekipleri gelene kadar geçen 2-3 dakikalık sürede yapılacak doğru müdahalenin kalıcı hasarları önlediği bildirildi.

Kazazede bilinci açık bir şekilde kurtarılsa dahi akciğerlere kaçan az miktarda suyun saatler sonra ikincil boğulmaya yol açabileceği belirtildi. Özellikle Alanya ve Antalya gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu sahil kentlerinde, ebeveynlerin çocuklarını su kenarında asla yalnız bırakmaması gerektiği ve profesyonel ilk yardım eğitiminin şart olduğu ifade edildi.