Yaz dönemindeki seyahat hareketliliği, ulaşımdaki yolcu rakamlarına yansımaya devam ediyor. Pazar günü gerçekleştirilen seferlerde toplam 101 bin 545 yolcu taşınarak yeni bir eşik aşıldı.

Yapılan açıklamaya göre, şirket adına değerlendirmelerde bulunan Sarp, ulaşılan bu rakamın kurum için önemli bir başarı olduğunu bildirdi. Günlük ortalama 570 seferin icra edildiği yaz döneminde, pazar günü 100 binin üzerinde misafire hizmet verildiği aktarıldı.

ÖNCEKİ REKOR AŞILDI

Açıklamada geçmiş dönem verileriyle de kıyaslama yapıldı. 24 Ağustos 2025 tarihinde toplam 503 sefer düzenlenerek 88 bin 462 yolcunun taşındığı ve bunun önemli bir kilometre taşı olduğu hatırlatıldı. Üzerinden henüz bir yıl geçmeden mevcut taşıma kapasitesinin ve hizmet verilen yolcu sayısının daha da yukarı çekildiği vurgulandı.

YAZ SEZONUNDA SEFER YOĞUNLUĞU

Turizm ve tatil hareketliliğinin en yoğun olduğu yaz aylarında, özellikle hafta sonları yolcu talebinde ciddi artışlar gözlemleniyor. Ulaşım firmalarının günlük ortalama sefer sayılarını 500'lü rakamların üzerine çıkarması, artan seyahat ihtiyacının kesintisiz karşılanmasında temel rol oynuyor.