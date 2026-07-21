Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca adayın beklediği 2026

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, 20-21

Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarına kurumun resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabiliyor. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercih dönemine çevrildi.

ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre, sınava başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katıldı. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 143 bin 270 aday girdi. Lise son sınıf öğrencilerinin doğru cevap ortalamaları incelendiğinde; Türkçede 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 rakamları kaydedildi. Ayrıca tüm oturumlarda kadın adayların katılım oranının erkekleri geçtiği bildirildi.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

2026 YKS'de TYT birinciliğini İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar paylaştı. AYT sayısal alanda Şerif Efe Dartar, sözelde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsem Bahar zirvede yer aldı. Öte yandan ÖSYM'nin yayımladığı duyuruya göre, AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki 20 numaralı soru bilimsel inceleme sonucu, matematik testindeki 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme yapıldı.

TERCİH SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sonuçların netleşmesiyle birlikte adayların odaklanması gereken en önemli adım, kısa süre içinde yayımlanacak olan Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu incelemek olacak. Üniversitelerin geçen yılki taban ve tavan puanlarını içerecek bu kılavuz, doğru bir liste hazırlamak için temel kaynak işlevi görecek.

ÖSYM

Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, resmi tercih işlemleri 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.