Antalya Limanı'nda son bir yılda gerçekleştirilen 12 milyon dolarlık donanım ve altyapı yatırımının ardından operasyonel hedefler büyütüldü. NBE Ekonomi'nin bildirdiğine göre, QTerminals tarafından işletilen limanın Genel Müdürü Hüseyin Sipahioğlu, 2026'nın ilk yarısında elleçleme ve konteyner yüklemesinde yüzde 36 artış yaşandığını açıkladı. İşletme süresi 2047 yılına kadar devam edecek olan tesis için hazırlanan master plan kapsamında, önümüzdeki 2,5 yıllık süreçte 100 milyon dolarlık ek yatırım hedefleniyor.

Bölge iş dünyası ve ihracatçılarla ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan yönetim, limana yönelik geçmişten gelen olumsuz algıları kırmaya odaklanıyor. Şehirle bütünleşme vizyonu doğrultusunda adımlar atıldığını aktaran Sipahioğlu, limanların yalnızca ticari rıhtımlar olmadığını, lojistikten turizme kadar geniş bir alanda istihdam yaratan ekosistemler olduğunu vurguladı.

ŞEHİR VE LİMAN ENTEGRASYONU

Dünya ticaretinin yüzde 80'inden fazlasının deniz yoluyla yapıldığına işaret eden yetkililer, Antalya Limanı'nın Batı Akdeniz'in dış ticarete açılan kapısı konumunda bulunduğunu belirtiyor. İzmir, Mersin ve İstanbul'daki liman-şehir entegrasyonu örneklerini hatırlatan yönetim, limanına yatırım yapan şehirlerin ekonomik olarak daha hızlı büyüdüğünü ifade etti.

BÖLGESEL EKONOMİYE ETKİSİ NEDİR?

Antalya Limanı'nın kapasite artışı, özellikle hinterlandında yer alan üreticilerin mermer, tarım ürünleri ve sanayi mallarını dünya pazarlarına ulaştırmasında stratejik bir lojistik avantaj sağlıyor. Son bir yıl içinde kruvaziyer yolcu sayısının 7 binden 20 binin üzerine çıkması ve kent tarihinin en büyük yolcu gemisi olan 335 metrelik Aroya'nın ağırlanması, bölgenin deniz turizmi potansiyelini doğrudan destekliyor. Bu durum, yerel esnaftan müzelere kadar geniş bir kentsel ekonomiyi besliyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE YENİ YATIRIMLAR

Kapasite artışına yönelik hazırlanan master plan çalışmalarında çevre duyarlılığı ve yeşil enerji kullanımı öne çıkıyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) karbon azaltım hedefleri doğrultusunda EcoPorts standartlarını öncelik haline getiren Antalya Limanı, engelli erişimine uygun yolcu terminali ve Türkiye'de ilk kez uygulanan yüz tanımalı geçiş sistemiyle operasyonlarını sürdürüyor.