Alanya'nın uluslararası turizm pazarındaki payını artırmayı hedefleyen Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), gelecek yılların stratejik tanıtım haritasını belirledi. Düzenlenen geniş katılımlı vizyon toplantısında, kentin 2026 yılı ana temasının "Sağlıklı Yaş Alma" (Healthy Aging) ve 60 yaş üstü turizmi olmasına karar verildiği bildirildi.

Toplantıya ALTAV

Başkanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, Alanya Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Yiğit Kaçmaz, Alanya Turizm Master Planı Koordinatörü Prof. Dr. Muharrem Tuna ve sağlık sektörü temsilcileri katıldı. Heyet, Alanya'nın ılıman iklimi ile gelişmiş sağlık altyapısının uluslararası alanda nasıl bir çekim merkezine dönüştürülebileceğini değerlendirdi.

2026 İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

ALTAV

Başkanı Abdurrahman Açıkalın'ın aktardığına göre, 2024 ve 2025 yıllarında "23 Projects" kapsamında plaj sporları ve bisiklet turizmine ağırlık veren vakıf, yeni dönemde rotayı ileri yaş grubuna çeviriyor. Açıkalın, Ekim ve Kasım aylarında İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek iki önemli turizm fuarına katılarak bu yeni konseptin tanıtımına başlayacaklarını duyurdu.

Sadece hastane odaklı bir sağlık turizmi yerine, "hasta olmadan önce sağlıklı yaşamak" felsefesinin benimseneceği vurgulandı. Bu kapsamda bölgeye gelecek aktif emekli turistler için doğa yürüyüşleri, yoga, bisiklet sürme ve sosyal katılım odaklı programlar geliştirilecek.

KUZEY AVRUPA PAZARI NEDEN TERCİH EDİLDİ?

Alanya'nın 60 yaş üstü turizm stratejisinde ilk tanıtım ayağı olarak İsveç'in seçilmesi, Avrupa'daki yaşlanan nüfus dinamiğiyle doğrudan örtüşüyor. Özellikle İskandinav ülkelerindeki emekli kesimin, uzun ve sert geçen kış aylarını ılıman Akdeniz ikliminde geçirme eğilimi, kış turizmini canlandırması açısından en önemli fırsatlardan biri olarak yakından takip ediliyor.

2027 VE 2028 YILLARININ TEMASI NE OLACAK?

Vizyon toplantısında sadece 2026 yılı ile sınırlı kalınmayarak 2029'a kadar uzanan yol haritası da kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan planlamalara göre, kentin 2027 ve 2028 yıllarındaki tanıtım stratejilerinin merkezinde "Ekoturizm" ve "Gastronomi Turizmi" yer alacak. Bu uzun vadeli hedeflerin, ALTİD, ALTSO, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak aklıyla hayata geçirileceği belirtildi.