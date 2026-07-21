Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan verilere göre, 1975 ve 2020 yılları arasındaki 45 yıllık süreçte Türkiye'deki kentsel yerleşimlerin ağırlık merkezleri büyük oranda değişti. Global Settlement Layer verileri incelendiğinde, 81 ilin 44'ünde şehir merkezlerinin batı yönlü hareket ettiği belirlendi.

Göç hareketleri, sanayi yatırımları ve ulaşım projeleri şehirlerin fiziki sınırlarına doğrudan yansıdı. Ülke genelinde batıya doğru belirgin bir genişleme yaşanırken, bazı iller coğrafi ve ekonomik dinamiklerle farklı yönlere büyüdü.

İLLERE GÖRE YÖNSEL DEĞİŞİMLER

Araştırma sonuçlarına göre, kent merkezini 7,3 kilometre batıya taşıyan Muğla batı yönlü büyümede ilk sırada yer aldı. Balıkesir 7,5 kilometre ile kuzeye, Konya ise 4 kilometre ile güneye en çok kayan şehirler oldu. Türkiye'nin en büyük metropollerinden İstanbul 5,4 kilometre batı ve 3,3 kilometre kuzey ekseninde büyürken, Ankara'nın ağırlık merkezi 2,9 kilometre batı ile 5,3 kilometre kuzeye yerleşti.

ANTALYA'NIN BÜYÜME EKSENİ DOĞU OLDU

Türkiye genelindeki batı eğiliminin aksine, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya ve Isparta'nın ağırlık merkezleri 5,5 kilometre doğuya kaydı. Antalya'nın kentsel yerleşiminin doğu aksına doğru ilerlemesi, bölgedeki altyapı ve konut yatırımlarının Alanya ve Manavgat gibi doğu ilçeleri yönünde yoğunlaştığına işaret ediyor. Uzmanlar, metropollerdeki ve Anadolu kentlerindeki bu yönsel değişimlerin gelecekteki imar, ulaşım ve sanayi planlamalarında ana parametre olarak dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor.