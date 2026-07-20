Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) bünyesinde faaliyet gösteren Uyku Bozuklukları Merkezi, küresel ölçekte yürütülen çok uluslu bir klinik araştırma ağına dahil olma başarısı gösterdi. Yapılan resmi açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Çin, İspanya, Tayvan, Polonya, Hindistan, Avustralya ve Türkiye’nin bulunduğu listeye ülke genelinden sadece 8 sağlık kuruluşu kabul edildi. Alanya EAH, bu seçkin grupta yer alarak uluslararası standartlarda klinik araştırma yürütebilme yetkinliğini kanıtladı.

ALKÜ

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Uyku Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'nın aktardığı bilgilere göre, elde edilen bu sonuç hastanenin bilimsel altyapısının dünya çapında onaylandığını gösteriyor. Merkez halihazırda insomni (uykusuzluk), obstrüktif uyku apnesi, uykuda hareket bozuklukları ve sirkadiyen ritim bozuklukları gibi yaygın rahatsızlıkların tedavisinde bölgeye nitelikli hizmet sunmaya devam ediyor.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Küresel araştırma ağına katılım, Alanya'daki hastalar için doğrudan pratik faydalar barındırıyor. Bu entegrasyon sayesinde dünyada yeni geliştirilen yenilikçi uyku tıbbı tedavileri ve tanı yöntemleri, uluslararası merkezlerle eş zamanlı olarak yerel düzeyde de takip edilip uygulanabilecek. Klinik araştırmalarda aktif rol alınması, hastaların en güncel tedavi olanaklarına hızlıca erişimini sağlayacak.

BİLİMSEL GÖRÜNÜRLÜK GÜÇLENİYOR

Prof. Dr. Lakadamyalı, bilimsel araştırmaları klinik sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Uluslararası iş birliklerinin artmasıyla hem üniversitenin hem de Türkiye'nin tıp alanındaki akademik görünürlüğünün ivme kazanacağı belirtildi. Sürece katkı sağlayan tüm akademisyen ve sağlık personeline teşekkür eden Lakadamyalı, atılan bu adımın bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.