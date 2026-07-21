Beşiktaş yönetimi, serbest statüde yer alan 26 yaşındaki santrfor Dusan Vlahovic'e şu ana kadarki en yüksek resmi sözleşme teklifini iletti. Avrupa pazarında seçenekleri daralan ve özellikle Barcelona cephesinden beklediği adımı göremeyen oyuncunun, kariyerine İstanbul'da devam etme ihtimali güçlendi.

MALİYET BEKLENTİLERİ NELER?

Aktarılan bilgilere göre, siyah-beyazlı kulüp Sırp yıldıza yıllık 8 milyon euro maaş önerdi. Buna karşılık, bonservis bedeli ödenmeyecek olmasını gerekçe gösteren tecrübeli oyuncunun yaklaşık 10 milyon euro imza parası talep ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmeler bu mali eksen etrafında şekillenmeye devam ediyor.

VLAHOVIC'İN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI NASILDI?

Geride kalan sezonda Juventus forması giyen Vlahovic, İtalya Serie A ve UEFA

Şampiyonlar Ligi kulvarlarında toplam 23 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca ortalama her iki maçta bir skora doğrudan etki etmiş oldu. Serbest oyuncu pazarındaki en dikkat çekici isimlerden biri olan santrforun nihai kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.