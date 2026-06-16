Geçtiğimiz eylül ayında sekiz yıllık evliliğini sonlandıran ünlü oryantal Asena, iş insanı Kani Kudu ile yaşadığı yeni ilişki hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Sözcü'nün aktardığı habere göre, geçmişte Kudu'ya 'abi' şeklinde hitap ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Asena sessizliğini bozdu.

İkilinin uzun yıllara dayanan bir aile dostluğu olduğu öne sürülürken, Kani Kudu'nun yeni ilişkiyle beraber imaj değiştirmesi de magazin gündeminde yer buldu. Gelen tepkiler üzerine Magazinncom'a konuşan Asena, ilişkinin başlama sürecine dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

TARTIŞILAN 'ABİ' HİTABINA NASIL YANIT VERDİ?

Her iki tarafın da evliliklerini resmi olarak bitirdikten sonra görüşmeye başladığını vurgulayan Asena, ilişkilerinin tamamen bekar oldukları bir dönemde filizlendiğini belirtti. Tartışma yaratan hitap şekliyle ilgili ise yaşça büyük kişilere saygı gereği her zaman 'abla' veya 'abi' kelimelerini kullandığını ifade etti.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİNİN ARKA PLANI NEDİR?

Ünlü ismin bu açıklaması, özellikle magazin figürlerinin geçmiş dostluklarının dijital platformlarda yeniden dolaşıma sokularak eleştiri konusu yapılması eğiliminin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Asena, doğup büyüdüğü İstanbul'da yaşamını sürdürdüğünü ve hayatı boyunca hiçbir kadının gözyaşına sebep olmadığını vurgulayarak hakkındaki iddialara kesin bir dille nokta koydu.