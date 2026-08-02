Çılgın Sayısal Loto'nun 1 Ağustos Cumartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda düzenlenen çekilişin ardından büyük ikramiye için belirlenen kazandıran numaralar ile diğer ikramiye kategorilerinin sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranında yayımlandı. Bu çekilişte büyük ikramiye tutarı 500 milyon lirayı aşarak son dönemin en yüksek ödüllerinden biri oldu.

RESMİ SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

Çekiliş tamamlandıktan sonra vatandaşlar, kuponlarına isabet eden ikramiye olup olmadığını Milli Piyango Online'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulamaya başladı. Yetkililer, sonuçların yalnızca resmi platformlardan kontrol edilmesini öneriyor.

BÜYÜK İKRAMİYE 500 MİLYON LİRAYI AŞTI

Son haftalarda devreden ikramiyelerle birlikte yükselen büyük ödül, 1 Ağustos çekilişinde 500 milyon liranın üzerine çıktı. Çılgın Sayısal Loto'da ikramiyenin talihli kişi ya da kişilere çıkıp çıkmadığı ile ikramiye dağılımına ilişkin ayrıntılar da resmi sonuç ekranında yer alıyor. Son aylarda büyük ikramiye tutarlarının 400 milyon liranın üzerine çıktığı çekilişler peş peşe gerçekleşmişti.

KUPON NASIL KONTROL EDİLİR?

Oyuncular, kuponlarındaki numaraları resmi sonuç ekranındaki ana numaralar, Joker ve SüperStar bilgileriyle karşılaştırarak ikramiye durumunu öğrenebiliyor. Fiziki kupon sahipleri yetkili Milli Piyango bayilerinden de doğrulama yaptırabiliyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

İkramiye kazanan kuponların ödemeleri, tutarına göre yetkili Milli Piyango ödeme noktaları veya ilgili merkezler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Büyük tutarlı ikramiyelerde kimlik doğrulaması ve resmi başvuru süreci uygulanırken, ödemelere ilişkin ayrıntılar Milli Piyango'nun güncel kuralları çerçevesinde yürütülüyor.