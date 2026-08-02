ANTALYA'DA orman yangını riskine karşı uygulanan sıkı tedbirlere rağmen bazı kişilerin yasağı hiçe sayarak ormanlık alanlarda mangal yapmaya devam ettiği görüldü. Orman içinde ve ormana 4 kilometre mesafeye kadar ateş yakmanın yasak olmasına rağmen piknik yapanların geride bıraktığı mangal kömürleri, cam şişeler ve plastik atıklar, yeni yangınlar için büyük tehlike oluşturdu.

Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip ili olan Antalya'da, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve düşük nem nedeniyle yangın riski en üst seviyeye çıkarken, Valilik tarafından yayımlanan genelgeyle 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler büyük ölçüde yasaklandı. Ayrıca orman içinde ve çevresinde ateş yakılması, anız yakılması, havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılması da yasak kapsamına alındı.

Uyarı tabelalarına rağmen ateş yaktılar

Konyaaltı ilçesindeki bazı ormanlık alanlarda, "Dikkat, orman yangınları için tehlikeli alan" uyarı tabelalarının hemen yakınında taşlarla oluşturulan mangal alanları dikkat çekti. Yasak olmasına rağmen ateş yakıldığı belirlenen bölgelerde, piknik yapanların geride bıraktığı mangal kömürleri, kömür torbaları, cam şişeler ve çeşitli plastik atıklar görüntülendi.

Özellikle yaz aylarında güneş ışınlarını mercek etkisiyle yansıtarak yangına neden olabilen cam şişe ve kırıklarının çam örtüsü üzerine bırakılması, uzmanlar tarafından ciddi risk olarak değerlendiriliyor.

Hem çevre kirliliği hem yangın tehlikesi

Yetkililer, sadece ateşin değil doğaya bırakılan çöplerin de yangın riskini artırdığına dikkat çekiyor. Plastik atıklar, cam şişeler ve sönmeden bırakılan mangal közleri, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyük orman yangınlarına dönüşebilecek tehlikeler arasında gösteriliyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre son yıllarda meydana gelen orman yangınlarının yüzde 41,79'u geleneksel ateş yakımı, mangal ve ihmal kaynaklı nedenlerden çıktı.

Kurallara uymayanlara ağır ceza

Valilik genelgesi kapsamında ormanlık alanlarda ve belirlenen yasak bölgelerde ateş yakmanın cezası 3 bin 782 TL, çevreye çöp bırakmanın cezası ise 8 bin 700 TL olarak uygulanıyor. Yetkililer, vatandaşları hem kendi güvenlikleri hem de ormanların korunması için kurallara uymaya davet ederek, yangın riskine karşı en küçük ihmalin bile telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.