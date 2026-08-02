Muratpaşa'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla atarak ters dönerken, kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Yeşilbahçe Mahallesi Savaş Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 01 APE 983 plakalı otomobil ile M.F.B. idaresindeki 35 BOP 039 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A.D.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi ve ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ters dönen otomobilin sürücüsü A.D. ile araçta yolcu olarak bulunan E.İ.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralanan iki kişi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer otomobilin sürücüsü M.F.B. ile araçta bulunan iki yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, devrilen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.