ERMENİSTAN'da yeni parlamentonun göreve başlamasıyla birlikte anayasal süreç işletildi ve hükümet toplu olarak istifa etti. Başbakan Nikol Paşinyan, hükümetin istifa mektubunu canlı yayında imzalayarak görevden ayrıldığını resmen duyurdu.

Anayasa gereği gerçekleşen istifanın ardından mevcut hükümetin, yeni kabine oluşturulana kadar görevine devam edeceği bildirildi. Böylece ülkede herhangi bir yönetim boşluğu oluşmadan geçiş süreci sürdürülecek.

Yeni dönemde hükümetin yeniden kurulması için parlamentodaki siyasi süreç başlayacak. Parlamentoda yapılacak görüşmelerin ardından yeni kabinenin oluşturulması ve hükümetin güvenoyu alması bekleniyor.

Başbakan Paşinyan'ın liderliğindeki mevcut yönetim ise yeni hükümet resmen göreve başlayana kadar günlük devlet işlerini yürütmeye devam edecek.

Ermenistan'da yaşanan bu gelişme, yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte anayasanın öngördüğü rutin bir prosedür olarak değerlendirilirken, gözler şimdi oluşturulacak yeni kabine ve parlamentodaki siyasi dengelere çevrildi.