Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Antalya'da uzmanlar, yalnızca güneş çarpmasının değil fark edilmeyen sıvı ve mineral kaybının da ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler, kronik hastalığı bulunanlar ve açık alanda çalışanların sıcak havalarda daha dikkatli davranması isteniyor.

VÜCUTTAKİ SU DENGESİ BOZULDUĞUNDA RİSK BÜYÜYOR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çalışkan Esen, sıcak havalarda yaşanan sıvı kaybının kanın yoğunlaşmasına ve dolaşımın yavaşlamasına yol açabileceğini belirtti. Bu durumun kalp, böbrek ve beyin gibi hayati organların yeterince oksijenlenmesini zorlaştırabileceğini ifade eden Esen, terleme sırasında yalnızca suyun değil sodyum ve potasyum gibi önemli minerallerin de kaybedildiğini vurguladı.

Uzmanlara göre bu tablo tansiyon düşüklüğü, ritim bozukluğu, bayılma ve bazı hastalarda kalp krizi riskini artırabiliyor. Böbreklerin kanlanmasının azalması ise akut böbrek hasarı gelişme ihtimalini yükseltebiliyor. Benzer uyarılar Sağlık Bakanlığı tarafından da daha önce paylaşılmış, özellikle kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak havalarda sıvı tüketimine ve güneşten korunmaya özen göstermesi istenmişti.

BU BELİRTİLER GÖRÜLÜRSE GECİKMEYİN

Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, çarpıntı, kas krampları, bulantı, kusma, aşırı halsizlik ve idrar miktarında belirgin azalma sıcakla ilişkili sıvı kaybının önemli işaretleri arasında yer alıyor. Bu belirtilerin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

EN FAZLA KİMLER RİSK ALTINDA?

Uzmanlar; 65 yaş ve üzerindekiler, küçük çocuklar, hamileler, diyabet, hipertansiyon, kalp ve böbrek hastaları ile açık alanda çalışanlar ve yoğun egzersiz yapan kişilerin sıcak havalardan daha fazla etkilendiğini belirtiyor. Sürekli ilaç kullanan bazı hastalarda da sıvı kaybı daha hızlı gelişebileceği için hekim önerilerine uyulması önem taşıyor.

ANTALYA'DA SICAK GÜNLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, günde en az 2,5-3 litre su tüketilmesini, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını, açık renkli ve pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesini öneriyor. Susamayı beklemeden düzenli aralıklarla su içmek, ağır fiziksel aktiviteleri serin saatlere bırakmak ve yaşlı yakınların sıvı tüketimini takip etmek de alınabilecek basit ancak etkili önlemler arasında gösteriliyor.