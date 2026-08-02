ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz kararının ardından küresel piyasalarda hareketlilik sürerken, altın fiyatlarında yaklaşık beş ay sonra aylık bazda toparlanma sinyali öne çıktı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya girilirken gram altın ve ons altın için takip edilmesi gereken teknik seviyeleri paylaşırken, yatırımcıların küresel veri akışını yakından izlemesi gerektiğini söyledi.

FED KARARI SONRASI ALTINDA DENGELENME ARANIYOR

Son aylarda yüksek faiz beklentileri ve güçlü doların baskısı altında kalan altın fiyatları, Fed kararının ardından yeniden toparlanma eğilimi gösterdi. Küresel piyasalarda faiz politikası, enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeler değerli metallerin yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre yatırımcıların özellikle ABD'den gelecek makroekonomik verileri takip etmesi kısa vadeli fiyat hareketleri açısından önem taşıyor.

GRAM ALTIN İÇİN İZLENMESİ GEREKEN ARALIK

İslam Memiş, gram altının kısa vadede büyük ölçüde ons altındaki hareketleri takip ettiğini belirterek 6 bin ile 6 bin 250 lira bandının önemli bir teknik bölge olduğunu ifade etti. Kapalıçarşı'da gram altının yaklaşık 6 bin 170 lira seviyelerinde işlem gördüğünü aktaran Memiş, yeni haftada bu fiyat aralığının piyasaya yön verebileceğini değerlendirdi.

Uzman isme göre ons altında ise 4 bin ile 4 bin 200 dolar bandı kısa vadede öne çıkan teknik bölge olarak izleniyor. Bu seviyelerde yaşanacak hareketlerin iç piyasadaki gram altın fiyatlarını da doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞ İÇİN DE POZİTİF BEKLENTİ

Memiş, değerlendirmesinde yalnızca altına değil gümüşe de öne çıktı. Altın-gümüş rasyosunun gümüş lehine bir görünüm sergilediğini belirten uzman isim, önümüzdeki dönemde gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir performans ortaya koyabileceğini ifade etti.

İSLAM MEMİŞ KİMDİR?

İslam Memiş, altın, döviz ve emtia piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle kamuoyunda tanınan para piyasaları uzmanıdır. Televizyon programları ve dijital yayınlarda küresel ekonomi, merkez bankalarının kararları ve değerli metaller üzerine yaptığı analizlerle yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir.

Uzmanların değerlendirmeleri piyasalara ilişkin kişisel analiz niteliği taşırken, yatırım kararlarının bireysel risk profili ve güncel piyasa koşulları dikkate alınarak verilmesi gerektiği hatırlatılıyor.