Küresel şirket verilerine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören Aselsan piyasa değerindeki artışla dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Savunma sanayisi üreticisi, son veriler ışığında İsrail merkezli Elbit Systems'i geride bırakarak dünyanın en değerli savunma şirketleri sıralamasında üst basamaklara tırmandı.

Şirketin bu ivmeyi yakalamasında son dönemde imza atılan uluslararası ihracat anlaşmaları ve artan mali verimlilik etkili oldu. Yürütülen büyük çaplı savunma projelerindeki aktif rolü, Aselsan'ı sadece yurt içinde değil, uluslararası arenada da rekabetçi bir konuma taşıdı. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, Borsa İstanbul'daki genel pozitif seyrin de şirketin piyasa değerine doğrudan ivme kazandırdığı bildirildi.

KÜRESEL SAVUNMA LİSTESİNDE ZİRVE KİMLERİN?

Sektörün en değerli şirketleri listesinin zirvesinde büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa merkezli firmalar yer alıyor. Açıklanan rakamlara göre, ABD menşeli RTX 251.52 milyar dolarlık piyasa değeriyle birinci sırada bulunuyor. İkinci sırada 156.31 milyar dolar değerlemeyle Fransız Safran yer alırken, onu 145.41 milyar dolarla yine ABD merkezli Honeywell takip ediyor.

BU GELİŞME SEKTÖR İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Aselsan ve Elbit Systems, küresel pazarda özellikle askeri elektronik, radar sistemleri ve elektro-optik donanımlar gibi benzer teknoloji alanlarında rekabet eden iki büyük aktör olarak biliniyor. Aselsan'ın piyasa değeri açısından bu kritik rakibini aşması, Türkiye'nin yüksek teknoloji savunma ihracatındaki pazar payının genişlediğini ve uluslararası yatırımcı cephesinde marka güvenilirliğinin arttığını gösteriyor.