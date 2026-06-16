ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 13-17 Mayıs tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde 19 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Ju-Jitsu Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli sporcu Yusuf Kerim Çevik ile antrenörü Barbaros Çevik’i belediyede ağırladı.

'ALANYA İÇİN BÜYÜK GURUR KAYNAĞI'

Ziyarette konuşan Başkan Özçelik, ay-yıldızlı bayrağı uluslararası arenada zirveye taşıyan Yusuf Kerim Çevik’in elde ettiği başarının Alanya ve Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Başarılı sporcuyu tebrik eden Özçelik, bu önemli başarıda emeği bulunan antrenör Barbaros Çevik’i de kutladı. Milli sporcunun azmi ve disiplinli çalışmasıyla önemli bir başarıya imza attığını ifade eden Başkan Özçelik, Yusuf Kerim Çevik’in gelecekte de yeni şampiyonluklara ulaşacağına inandığını söyledi. Dünya şampiyonu Yusuf Kerim Çevik ve antrenörü Barbaros Çevik ise desteklerinden dolayı Başkan Özçelik’e teşekkür ederek, Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini ifade ettiler. (Gülser YİĞİT)