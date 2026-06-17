Apple, yapay zeka entegrasyonuyla öne çıkması beklenen kameralı AirPods modelinin çıkış tarihini yazılım zorlukları sebebiyle erteledi. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, ilk etapta 2026 yılında piyasaya sürülmesi hedeflenen ve şirket içinde B798 kod adıyla bilinen giyilebilir teknoloji ürünü, yeni nesil katlanabilir iPhone ile birlikte tanıtılacak.

Söz konusu gecikmenin, Apple'ın yapay zeka altyapısında yaşadığı uzun süreli entegrasyon sorunlarından kaynaklandığı belirtildi. Mayıs ayında yayımlanan raporlar, kameralı kulaklığın donanım ve yazılım prototiplerinin nihai aşamaya yaklaştığını gösteriyordu. Bu yeni ürün grubu, markanın ilk yapay zeka odaklı giyilebilir cihazı olma özelliğini taşıyor. Kulaklık üzerindeki kameralar, sesli asistan Siri'ye görsel bağlanabilmek için birer sensör olarak görev yapacak.

YENİ YÖNETİM VE 20.

YIL SÜRPRİZİ

Ertelenen büyük ürün lansmanlarının, 1 Eylül tarihinde göreve başlayacak olan yeni CEO John Ternus'un görevdeki ilk tam yılına denk gelmesi planlanıyor. Teknoloji devinin bu dönemde sadece kulaklık ve katlanabilir telefon değil, aynı zamanda iPhone serisinin 20. yıl dönümüne özel bir cihazı da kullanıcılarla buluşturması bekleniyor. Tüm bu yeni ekosistemin, şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil silikon üretim teknolojilerinden yararlanan çiplerle güçlendirileceği kaydedildi.

KAMERALI KULAKLIK KULLANICILARA NE SUNACAK?

Giyilebilir teknoloji pazarındaki bu donanım değişikliği, yapay zekanın günlük hayata entegrasyonunda yeni bir aşamayı temsil ediyor. Kulaklıklara eklenecek kameraların, kullanıcının çevresini analiz ederek Siri üzerinden gerçek zamanlı nesne tanıma, yön bulma veya anlık çeviri gibi işlemleri akıllı telefon ekranına bakma zorunluluğunu ortadan kaldırarak gerçekleştirmesi öngörülüyor.