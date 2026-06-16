İçişleri Bakanlığı, CHP’li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan resmî açıklamada, Balcıoğlu hakkında yürütülen adli soruşturma ve uygulanan tutuklama tedbiri nedeniyle bu kararın geçici bir önlem olarak alındığı belirtildi.

GEREKÇE: "ÖRGÜT KURMA, RÜŞVET VE KARA PARA AKLAMA"

Bakanlığın açıklamasında, kararın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/6249 sayılı soruşturma dosyasına dayandığı ifade edildi. Balcıoğlu’na yöneltilen suçlamalar ise şunlar: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama.

Söz konusu suçlamalar kapsamında Bora Balcıoğlu hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasının ardından İçişleri Bakanlığı idari süreci başlattı. Açıklamada, görevden uzaklaştırma işleminin hukuki gerekçesi şu şekilde aktarıldı: "Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gelişmenin ardından Silivri Belediyesi’ne başkan vekili görevlendirilmesi beklenirken, CHP kanadından ve yerel yönetim unsurlarından gelecek ilk tepkiler merakla bekleniyor. Karar, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi