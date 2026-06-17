Mersin'deki Yapraklı Koy Plajı'nda dün öğle saatlerinde serinlemek için denize giren vatandaşlar arasında şiddetli bir kavga yaşandı. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, suyun içinde bulunan 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen gerginlik, fiziksel müdahaleye dönüştü. Taraflar deniz suyunun içinde birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Çevredeki diğer tatilcilerin endişeli bakışları arasında yaşanan bu şiddet anları, amatör kameralar tarafından kaydedildi.

TARTIŞMANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Olay esnasında plajda bulunan diğer vatandaşlar panik yaşarken, kavgaya karışan 4 kişinin kimliği ve tartışmanın asıl çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Tarafların suyun içinde birbirlerine vurmaya devam etmesi ve sopaların kullanılması, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

BÖLGE YOĞUN ZİYARETÇİ ALIYOR

Mersin'in özellikle yaz aylarında yerli turistlerin akınına uğrayan noktalarından biri olan Yapraklı Koy, sezon boyunca yüksek ziyaretçi yoğunluğuna sahne oluyor. Tatilcilerin dinlenmek amacıyla tercih ettiği halka açık plajlarda yaşanan bu tür asayiş olayları, çevredekilerin güvenliği açısından endişe yaratıyor.