Türkiye genelinde emekliliğe hak kazanan yüz binlerce çalışan, dilekçe vermek için en doğru zamanı araştırıyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre, başvuru işleminin haziran veya temmuz ayında yapılması, bağlanacak aylık tutarını ve kıdem tazminatını doğrudan etkiliyor.

Özellikle yüksek gelir grubundaki sigortalıların başvuru tarihindeki yanlış bir tercihi, tazminat ve maaş hesaplamalarında on binlerce liralık maddi kayba yol açabiliyor. Başvurunun yapılacağı ay, emekli aylığının başlangıç tarihini de yeniden şekillendiriyor.

HESAPLAMA SİSTEMİ YILLARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Emekli aylığı belirlenirken sigorta giriş tarihi en önemli kriter olarak öne çıkıyor. Uzmanların aktardığına göre, 1999 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemler için uygulanan aylık bağlama oranları farklılık gösteriyor. Bu dönemler arasındaki sistem değişiklikleri, sigortalının alacağı nihai maaşı ve hesaplama yöntemini doğrudan belirliyor.

TEMMUZ AYI TERCİHİ NEDEN ÖNEMLİ?

Temmuz ayında memur maaş katsayılarının güncellenmesiyle birlikte kıdem tazminatı tavanı da yılın ikinci yarısı için artış gösteriyor. Brüt maaşı yüksek olan çalışanların dilekçelerini temmuz ayındaki zamların ardından vermesi, daha yüksek bir kıdem tazminatı almalarına olanak tanıyor. Alt gelir grubundakiler için ise enflasyon farkı ve büyüme oranları maaş hesaplamasında daha belirleyici bir rol oynuyor.