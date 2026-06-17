ABD'nin Virginia eyaletinde, Chesapeake Körfezi'nin suları üzerinde yer alan tarihi Smith Point Deniz Feneri yeni sahibini arıyor. Sözcü'nün aktardığı habere göre, karadan yaklaşık 4 kilometre (2,5 mil) açıkta bulunan ve 1897 yılında inşa edilen yapı için 450 bin dolar, yani yaklaşık 20 milyon TL talep ediliyor. Fener, yalnızca tekneyle ulaşılabilen izole bir yaşam alanı sunuyor.

129 yıllık geçmişe sahip olan mülk, aslına uygun şekilde restore edilerek modern bir konut haline getirildi. Orijinal kapılar ve nostaljik merdivenler korunurken; tam donanımlı mutfak, oturma alanı ve dört yatak odası eklendi. Yapının en üst katında yer alan eski gözetleme odası, körfezi 360 derece gören bir yatak odasına dönüştürüldü.

TAMAMEN BAĞIMSIZ ENERJİ SİSTEMİ

Şehir şebekesinden tamamen bağımsız (off-grid) şekilde tasarlanan fenerde elektrik ihtiyacı taşınabilir jeneratörlerle sağlanıyor. 550 galon kapasiteli su deposu ve modern atık su arıtma sistemi bulunan yapının çatısı yenilendi, fırtınalara dayanıklı pencereler ile ısı yalıtımı entegre edildi.

SATIŞTA NAKİT ÖDEME ŞARTI ARANIYOR

Tarihi bir deniz yapısını satın almanın getirdiği özel yasal ve finansal zorunluluklar satış ilanında açıkça belirtiliyor. Mülk için kredi veya taksit kabul edilmezken, satışın yalnızca nakit ödemeyle ve yapının mevcut haliyle (as-is) gerçekleşeceği duyuruldu. Ayrıca yapının resmi tarihi eser statüsünde bulunması nedeniyle, alıcının gelecekte yapacağı her türlü bakım ve tadilat işlemi katı koruma kurallarına tabi olacak.