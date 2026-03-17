ZAFER Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan'ın ani vefatı Alanya’yı yasa boğarken, siyaset dünyası Arıkan ailesini bu zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Taziye ziyaretleri kapsamında AK Parti heyeti, acılı aileyi ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

​ARIKAN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

​AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve beraberindeki teşkilat üyeleri, merhum Alper Arıkan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Siyasi görüş ayrılıklarının bir kenara bırakıldığı ziyarette, aileye başsağlığı dilekleri iletildi. Milletvekili Çokal, ziyaret sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Alanya İlçe Başkanımız Mehmet Şarani Tavlı ve yönetimimizle, vefat eden Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

​ŞOFÖRLER ODASINA NEZAKET ZİYARETİ

​Taziye ziyaretlerinin ardından AK Parti heyeti, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya’yı da makamında ziyaret etti. Milletvekili Tuba Vural Çokal ve İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’nın katıldığı görüşmede, bölgedeki esnafın durumu ve yerel konular üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Heyet, nazik ev sahipliği için Başkan Akkaya’ya teşekkürlerini iletti.