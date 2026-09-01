Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen ilk milli elektrikli hızlı trenin test aşamaları hakkında bilgi verdi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Gebze-Eskişehir güzergahında başlayan dinamik seyir emniyeti testleri, Eskişehir-Polatlı hattında devam ediyor. Bu kapsamda daha önce saatte 240 kilometre hıza çıkan tren, son denemelerde 250 kilometre hıza ulaşarak önemli bir aşamayı geride bıraktı.

TRENİN TEKNİK VE DONANIM ÖZELLİKLERİ NELER?

İşletme hızı saatte 225 kilometre olarak planlanan milli hızlı tren, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşuyor ve toplam 577 yolcu kapasitesine sahip. Uraloğlu'nun aktardığına göre setler; otomatik tren durdurma sistemi, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar ve elektromekanik yolcu giriş kapıları gibi modern güvenlik donanımlarıyla üretiliyor. Araçlarda ayrıca işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ile kapsamlı kamera sistemleri de yer alıyor.

YOLCU KONFORU VE ERİŞİLEBİLİRLİK NASIL SAĞLANACAK?

Gelecekteki ulaşım ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan trende, seyahat konforunu artıracak yiyecek ve içecek otomatlarının yanı sıra özel mutfak bölümleri bulunuyor. Engelli yolcuların seyahat standartları da proje kapsamında detaylıca planlandı. Tren setlerinde engelli vatandaşlar için ayrılmış iki yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyelerin perondan araca geçişini sağlayan özel asansör sistemleri hizmet verecek.

YERLİ ÜRETİMDE ASELSAN İMZASI HANGİ SİSTEMLERDE?

Projenin en kritik teknolojik bileşenleri tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor. Bakan Uraloğlu, trenin "Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi" ile "Cer Sistemi"nin ASELSAN işbirliğiyle tasarlandığını bildirdi. Trenin güvenli ve yüksek performanslı bir şekilde hizmete alınabilmesi amacıyla yürütülen test ve doğrulama çalışmaları, belirlenen takvim doğrultusunda farklı hız koşullarında sürdürülüyor.