Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı ve Deniztepesi mahallelerinde meydana gelen orman yangını, yaklaşık 9 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Tahliye kararı verilen bölgede tarım arazileri ve seralar zarar görürken, biri boş olmak üzere toplam 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında bölgedeki hayvanlarını güvenli alana taşımaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bu süreçte, yürümekte zorluk çeken bir keçiyi sırtlarında taşıyarak alevlerden uzaklaştıran iki kuzenin çabası öne çıktı.

KUZENLERİN ZORLU KURTARMA MESAİSİ

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, Feyzi Fırat Aksay ve kuzeni Furkan Aslan, 'Sarıkız' adını verdikleri keçiyi dönüşümlü olarak taşıdı. Ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Aksay, kendi büyüttüğü hayvanın rahatsızlandığını belirterek onu geride bırakmak istemediklerini ifade etti. Aslan ise hayvan otlatmaya gittikleri sırada olayın yaşandığını ve kuzenine yardım ederek keçiyi güvenli bölgeye ulaştırdıklarını dile getirdi.

YANGININ BÖLGESEL TARIMA ETKİSİ NEDİR?

Serik'teki bu yangın, kırsal kesimdeki üreticilerin afet anlarında karşılaştığı tahliye zorluklarını bir kez daha gündeme getirdi. Geniş çaplı tarım arazilerinin ve plastik seraların alevlerden etkilenmesi, bölgedeki tarımsal ve hayvansal üretimin yangın riskine karşı hassasiyetini gösteriyor. Gelecekte hayvancılık yapmayı hedefleyen iki gencin çabası da, bölge halkının geçim kaynaklarına olan bağlılığını yansıtıyor.