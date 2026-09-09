GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun ilk sınavına Portekiz’de çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta mücadelesinde Sporting ile karşı karşıya gelecek. Avrupa macerasına galibiyetle başlamak isteyen Galatasaray’da gözler saat 22.00’de başlayacak mücadeleye çevrildi.
SPORTING-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Sporting ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.
Mücadele Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan Jose Alvalade Stadı’nda oynanacak.
SPORTING-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği Sporting-Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda Tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.
NORVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK
Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Norveçli hakem Espen Eskås düdük çalacak. Galatasaray, deplasmanda alacağı olumlu sonuçla Avrupa serüvenine güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’İ
Sarı-kırmızılı ekibin Sporting karşısında şu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sane, Barış Alper
SPORTING’İN MUHTEMEL 11’İ
Portekiz temsilcisinin ise karşılaşmaya şu kadroyla başlaması bekleniyor:
Sporting: Rui Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Doumbia, Altimira, Zalazar, Catamo, Gonçalves, Suarez
Şampiyonlar Ligi heyecanına sahne olacak Sporting-Galatasaray karşılaşması saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den şifresiz olarak ekranlara gelecek.