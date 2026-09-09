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Şampiyonlar Ligi heyecanına sahne olacak Sporting-Galatasaray karşılaşması saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Portekiz temsilcisinin ise karşılaşmaya şu kadroyla başlaması bekleniyor:

Sarı-kırmızılı ekibin Sporting karşısında şu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor:

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Norveçli hakem Espen Eskås düdük çalacak. Galatasaray, deplasmanda alacağı olumlu sonuçla Avrupa serüvenine güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Futbolseverlerin merakla beklediği Sporting-Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda Tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.

Sporting ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun ilk sınavına Portekiz’de çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta mücadelesinde Sporting ile karşı karşıya gelecek. Avrupa macerasına galibiyetle başlamak isteyen Galatasaray’da gözler saat 22.00’de başlayacak mücadeleye çevrildi.

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