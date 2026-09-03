Nvidia, açık kaynaklı yapay zeka sistemlerinin en büyük platformlarından Hugging Face'i 13 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl bağımsızlığını korumak adına 7 milyar dolarlık teklifi reddeden platform, bu kez teknoloji devinin bünyesine katılmayı kabul etti. Şirketin açıklamasına göre, resmi satın alma sürecinin 2027 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

AÇIK KAYNAK STRATEJİSİ

Milyonlarca yapay zeka modeli ve veri setine ev sahipliği yapan Hugging Face, sektörde açık kaynak yaklaşımının en güçlü savunucularından biri konumunda bulunuyor. Nvidia bu hamlesiyle, açık kaynaklı modellerin endüstri genelinde daha hızlı yaygınlaşmasını hedefliyor.

KAPALI SİSTEMLERE KARŞI ALTERNATİF

OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin geliştirdiği kapalı kaynaklı modellerin aksine, açık kaynaklı sistemlerin tasarımı kamuya açık şekilde sunuluyor. Kullanıcılar bu modelleri kendi donanımlarına indirerek ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirme ve çalıştırma imkanına sahip oluyor. Satın alma işlemi, yapay zeka ekosistemindeki açık kaynak mimarisini doğrudan destekliyor.